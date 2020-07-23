Ex-Athletico-PR, Fabiano Soares assina com novo agente de olho em retornar ao futebol brasileiro

Crédito: Divulgação/Jeonnan Dragons

Ex-técnico do Athletico-PR, Fabiano Soares pretende retornar ao futebol brasileiro após uma passagem pelo Jeonnam Dragons, da Coréia do Sul. O treinador, que recentemente assinou com os representantes da Guti Football, visa apresentar novos projetos para clubes-empresas do Brasil.

- Estamos buscando um novo modelo de representação para treinador com a ideia de apresentar um projeto para os clubes, de acordo com os seus interesses e objetivos esportivos. Isso tudo trazendo a tendência do mercado europeu, como o Athletico-PR usou recentemente - disse Pedro Gutierrez, dono e fundador da Guti Football, antes de completar:

- O principal objetivo é a relocação no mercado brasileiro, como é o desejo do Mister, e que pela primeira vez viria com o seu braço-direito, um auxiliar espanhol. É uma comissão técnica com estilo europeia que, diante do novo momento do futebol nacional, vê um cenário positivo para novos projetos em clube-empresa.

O 'Mister' Fabiano Soares e seu auxiliar-técnico espanhol Sergio Castiñeiras prometem um estilo de jogo dominante e ofensivo, baseado na escola europeia de treinadores como a do português Jorge Jesus, e a revelação de promessas.