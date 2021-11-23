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Ex-Athletico-PR e Coritiba, Riuler morre aos 23 anos no Japão

Meio-campista faleceu nesta madrugada, vítima de infarto, no Japão, onde atuava na primeira divisão pelo Shonan Bellmare
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LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2021 às 14:31

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 14:31

O meia-campista brasileiro Riuler morreu na madrugada desta terça-feira no Japão, vítima de infarto. Aos 23 anos, o jogador atuava pelo Shonan Bellmare, clube da primeira divisão do Campeonato Japonês.Riuler foi revelado pelas categorias de base do Coritiba e passou pelo Athletico-PR e Internacional. O meia soma várias convocações à categorias de base da Seleção Brasileira, além de ser Campeão Sul-americano Sub-17, em 2015.
> Fifa anuncia os indicados ao The Best com lista que inclui Neymar e Alisson
A família do atleta já entrou em contato com a embaixada brasileira no Japão para providenciar o translado do corpo para o Brasil. Com apenas 23 anos, Riuler deixa um filho.
Crédito: RiuleremaçãopelaSeleçãoBrasileiradebase(Foto:Divulgação/CBF

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