Ex-Athletico-PR e Coritiba, Riuler morre aos 23 anos no Japão

O meia-campista brasileiro Riuler morreu na madrugada desta terça-feira no Japão, vítima de infarto. Aos 23 anos, o jogador atuava pelo Shonan Bellmare, clube da primeira divisão do Campeonato Japonês.Riuler foi revelado pelas categorias de base do Coritiba e passou pelo Athletico-PR e Internacional. O meia soma várias convocações à categorias de base da Seleção Brasileira, além de ser Campeão Sul-americano Sub-17, em 2015.