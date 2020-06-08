Ex-Athletico, Gustavo Cascardo confia na retomada do futebol na Eslováquia: 'o país está pronto'

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Um dos países com o menor número de casos e mortes do COVID-19, a Eslováquia vai retomar a disputa do seu campeonato nacional, a Fortuna Liga, neste sábado (13). O país de 5,4 milhões de habitantes conta com 1.530 casos e 28 mortes de coronavírus, segundo o último relatório da Organização Mundial de Saúde. Lateral-direito do FK Senica, o brasileiro Gustavo Cascardo avaliou o atual cenário da pandemia em solo eslovaco.

- Vejo que o país está pronto para a volta do futebol. Aqui na Eslováquia teve poucos casos de Covid-19, então isso também ajudou muito a retomada do campeonato. Nós fizemos os teste e todos deram negativo, então está muito tranquilo - falou Gustavo Cascardo.

Revelado na Portuguesa, Gustavo Cascardo também passou pelo Athletico-PR e Vitória de Setúbal, de Portugal, antes de chegar por empréstimo ao FK Senica, em agosto de 2019. Nesta temporada, foram 19 jogos disputados, sendo 18 deles como titular, com um gol e uma assistência neste período. A sua equipe volta a campo neste sábado, às 12h (horário de Brasília), contra o ŠKF Sereď.