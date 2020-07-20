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Ex-atacante francês faz elogios ao trio de ataque do Liverpool

Nicolas Anelka afirmou que Roberto Firmino é seu jogador favorito e disse que Mané e Salah não devem se mudar para o Real Madrid caso recebam proposta...
LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2020 às 12:41

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 12:41

Crédito: Firmino é o principal jogador do Liverpool para Nicolas Anelka (PAUL ELLIS / AFP
O ex-atacante francês Nicolas Anelka afirmou que a dupla Mané e Salah devem permanecer no Liverpool, em declarações ao periódico “Liverpool Echo”. Ambos os nomes já foram sondados pelo Real Madrid, mas o veterano diz que o time dirigido por Klopp é o único capaz de fazer frente com os merengues.
- Mané e Salah se encontram entre os cinco melhores jogadores do mundo neste momento. Possuem qualidade para jogar no Real Madrid. Hoje, o Liverpool é o único que pode competir com o Real, por isso não precisam se mudar.
Anelka também revelou qual o seu jogador favorito da equipe campeã da Premier League e não poupou elogios ao comandante.
- Eu amo todos, especialmente Roberto Firmino porque é a chave do êxito de Mané e Salah. (Klopp) É um gênio.Admiro seu trabalho, a forma como lida com os atletas e os jogadores contratados. São nomes de primeira classe. Serão competitivos por muitos anos.
Apesar dos elogios, o Liverpool está próximo de terminar sua temporada, uma vez que não obteve sucesso na Copa da Inglaterra e também já está eliminado da Liga dos Campeões. Klopp já começa a pensar na próxima temporada, em novas contratações, pois a Premier League deve recomeçar em setembro.

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