Ex-atacante francês faz elogios ao trio de ataque do Liverpool

Crédito: Firmino é o principal jogador do Liverpool para Nicolas Anelka (PAUL ELLIS / AFP

O ex-atacante francês Nicolas Anelka afirmou que a dupla Mané e Salah devem permanecer no Liverpool, em declarações ao periódico “Liverpool Echo”. Ambos os nomes já foram sondados pelo Real Madrid, mas o veterano diz que o time dirigido por Klopp é o único capaz de fazer frente com os merengues.

- Mané e Salah se encontram entre os cinco melhores jogadores do mundo neste momento. Possuem qualidade para jogar no Real Madrid. Hoje, o Liverpool é o único que pode competir com o Real, por isso não precisam se mudar.

Anelka também revelou qual o seu jogador favorito da equipe campeã da Premier League e não poupou elogios ao comandante.

- Eu amo todos, especialmente Roberto Firmino porque é a chave do êxito de Mané e Salah. (Klopp) É um gênio.Admiro seu trabalho, a forma como lida com os atletas e os jogadores contratados. São nomes de primeira classe. Serão competitivos por muitos anos.