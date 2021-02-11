Ex-atacante do São Paulo, Amoroso critica Volpi após falha contra o Ceará: 'Está de brincadeira'

A falha do goleiro Tiago Volpi contra o Ceará, no empate por 1 a 1, no Morumbi, não passou despercebida pelo ídolo do São Paulo, o ex-atacante Amoroso. Em um stories publicado na sua conta do Instagram, o campeão da Libertadores e Mundial em 2005, criticou o goleiro.
- Ô Volpi. Está de brincadeira. Está de brincadeira - repetiu o ex-jogador, mostrando um replay do lance na transmissão do 'Premiere'.
Na legenda, Amoroso escreveu: 'Misericórdia. Vou te falar, viu. Chuta a p... da bola para frente, c.....', criticou o ex-jogador.
Apesar da falha de Volpi, Luciano apareceu no final da partida e empatou o confronto em 1 a 1 , amenizando o prejuízo no Morumbi. O São Paulo é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, com 68 pontos.