Ex-atacante do Real Madrid afirma preferir Mbappé a Haaland

- Sempre que converso com dirigentes, digo a mesma coisa. Hoje há muito dinheiro no futebol, mas se não tem fome, o jogador nunca terá sucesso. Deve-se buscar um jogador com fome e creio que Mbappé tenha essa vontade de jogar no Real Madrid que faz falta. Não sou representante e só falo do que me transmite o atleta.O time de Zidane tem um plano visando a contratação dos dois nomes, sendo Mbappé para o final desta temporada e Haaland apenas em 2022. No entanto, o francês também segue conversando com dirigentes do Paris Saint-Germain, que buscam uma renovação contratual e um projeto esportivo atrativo ao atleta.