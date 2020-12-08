Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ex-atacante do Real Madrid afirma preferir Mbappé a Haaland

Davor Suker, ex-jogador da Croácia, diz ver vontade no atacante francês que falta em jogadores atuais. Paris Saint-Germain tenta renovar contrato da estrela...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 dez 2020 às 08:43

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 08:43

Crédito: Pascal GUYOT / AFP
Davor Suker, histórico atacante da seleção croata e com passagem pelo Real Madrid, comentou sobre dois possíveis reforços no setor ofensivo da equipe merengue: Mbappé e Haaland. Em entrevista ao programa “Club de Dimanche”, o aposentado revelou ter preferência pelo atacante francês neste momento.
- Sempre que converso com dirigentes, digo a mesma coisa. Hoje há muito dinheiro no futebol, mas se não tem fome, o jogador nunca terá sucesso. Deve-se buscar um jogador com fome e creio que Mbappé tenha essa vontade de jogar no Real Madrid que faz falta. Não sou representante e só falo do que me transmite o atleta.O time de Zidane tem um plano visando a contratação dos dois nomes, sendo Mbappé para o final desta temporada e Haaland apenas em 2022. No entanto, o francês também segue conversando com dirigentes do Paris Saint-Germain, que buscam uma renovação contratual e um projeto esportivo atrativo ao atleta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados