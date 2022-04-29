Ex-atacante de Fla e São Paulo, Reinaldo é anunciado como técnico de time catarinense

Nesta sexta-feira, o Carlos Renaux, time que disputa a Série B do Campeonato Catarinense, anunciou a contratação do técnico Reinaldo.

Hoje no cargo de comandante, Reinaldo brilhou nos anos 2000 com as camisas do Flamengo, PSG e São Paulo.

‘É um desafio muito bom. Para mim, é um orgulho ser treinador do Carlos Renaux. Estou preparado e motivado. O objetivo e expectativa é um só, conseguir o título. É um campeonato difícil, mas nós vamos brigar na parte de cima da tabela’, afirmou.

Este será o terceiro trabalho de Reinaldo como treinador. Antes do Carlos Renaux, ele dirigiu o Inter de Lages-SC e Perilima-PB.