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Ex-atacante da seleção italiana rechaça Cristiano Ronaldo: 'O mais completo da Juventus é Morata'

Com passagem pela Velha Senhora, Luca Toni acredita que o espanhol vem sendo mais importante e salvando a equipe em partidas difíceis...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 13:07

LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2021 às 13:07
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Com dois gols e uma assistência, Álvaro Morata salvou a Juventus no último final de semana contra a Lazio. A atuação do espanhol fez com que o ex-atacante da Velha Senhora e campeão mundial pela Itália em 2006, Luca Toni, o elogiasse.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
- Com Morata em campo, a Juventus mudou de rumo: ele marcou contra o La Spezia e contra a Lazio. O jogo foi decidido graças ao seus dois gols. É o atacante mais completo da equipa, dá profundidade. Cristiano é importante, claro, mas Morata também conseguiu recuperar pontos na Série A e sobreviver na Liga dos Campeões - disse à "RAI".Na atual temporada com a camisa da Juventus, Morata atuou em 31 partidas, marcou 16 gols e deu 11 assistências.

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