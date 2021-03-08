Ex-atacante da seleção italiana rechaça Cristiano Ronaldo: 'O mais completo da Juventus é Morata'

Com dois gols e uma assistência, Álvaro Morata salvou a Juventus no último final de semana contra a Lazio. A atuação do espanhol fez com que o ex-atacante da Velha Senhora e campeão mundial pela Itália em 2006, Luca Toni, o elogiasse.

- Com Morata em campo, a Juventus mudou de rumo: ele marcou contra o La Spezia e contra a Lazio. O jogo foi decidido graças ao seus dois gols. É o atacante mais completo da equipa, dá profundidade. Cristiano é importante, claro, mas Morata também conseguiu recuperar pontos na Série A e sobreviver na Liga dos Campeões - disse à "RAI".Na atual temporada com a camisa da Juventus, Morata atuou em 31 partidas, marcou 16 gols e deu 11 assistências.