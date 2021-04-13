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futebol

Ex-atacante da seleção italiana diz preferir Lukaku a Cristiano Ronaldo: 'Mais completo'

Luca Toni, que passou por Bayern, Roma e Juventus, acredita que o português também é uma estrela de nível mundial...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 15:25

LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2021 às 15:25
Crédito: VINCENZO PINTO / AFP
O ex-atacante da seleção italiana, Luca Toni, revelou preferir Romelu Lukaku a Cristiano Ronaldo. Em suas redes sociais, o ex-atacante que passou por Bayern, Roma e Juventus, garantiu que o belga é mais completo.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
- O Cristiano continua a ser de nível mundial, mas o Lukaku é decisivo na Inter, mesmo quando não marca gols. Acho que é um atacante mais completo do que o Ronaldo, especialmente se tivermos em conta que é mais novo.Lukaku soma 21 gols em 29 partidas pelo Campeonato Italiano na atual temporada, enquanto Cristiano Ronaldo tem 25 gols em 27 jogos.

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