Ex-atacante da seleção italiana diz preferir Lukaku a Cristiano Ronaldo: 'Mais completo'

O ex-atacante da seleção italiana, Luca Toni, revelou preferir Romelu Lukaku a Cristiano Ronaldo. Em suas redes sociais, o ex-atacante que passou por Bayern, Roma e Juventus, garantiu que o belga é mais completo.

- O Cristiano continua a ser de nível mundial, mas o Lukaku é decisivo na Inter, mesmo quando não marca gols. Acho que é um atacante mais completo do que o Ronaldo, especialmente se tivermos em conta que é mais novo.Lukaku soma 21 gols em 29 partidas pelo Campeonato Italiano na atual temporada, enquanto Cristiano Ronaldo tem 25 gols em 27 jogos.