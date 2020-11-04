Ex-assistente do Manchester United dispara contra Pogba: 'Não é jogador de primeira classe'

O ex-assistente técnico do Manchester Untied, René Meulensteenm, afirmou em entrevista que o meia Paul Pogba não é um jogador de "primeira classe". Atualmente, o holandês trabalha na seleção australiana. No clube inglês, o profisisonal foi auxiliar de Alex Fergunson.- Ele é muito talentoso, é verdade, mas todos dizem que ele é um jogador de primeira linha. Nunca diria que é, porque conheço jogadores no passado e no presente que merecem ser tratados como tal. Na minha opinião, o Paul não o merece em nenhum dos casos porque não creio que tenha correspondido às expectativas - disse Meulensteenm em entrevista ao "Stadium Astro".