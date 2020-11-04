Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ex-assistente do Manchester United dispara contra Pogba: 'Não é jogador de primeira classe'
futebol

Ex-assistente do Manchester United dispara contra Pogba: 'Não é jogador de primeira classe'

René Meulensteenm, que trabalhou junto com Alex Fergunson, disparou contra o francês após derrota do Manchester United para o Arsenal. Pogba fez o pênalti que gerou derrota...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 nov 2020 às 16:24

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 16:24

Crédito: ALASTAIR GRANT / AFP
O ex-assistente técnico do Manchester Untied, René Meulensteenm, afirmou em entrevista que o meia Paul Pogba não é um jogador de "primeira classe". Atualmente, o holandês trabalha na seleção australiana. No clube inglês, o profisisonal foi auxiliar de Alex Fergunson.- Ele é muito talentoso, é verdade, mas todos dizem que ele é um jogador de primeira linha. Nunca diria que é, porque conheço jogadores no passado e no presente que merecem ser tratados como tal. Na minha opinião, o Paul não o merece em nenhum dos casos porque não creio que tenha correspondido às expectativas - disse Meulensteenm em entrevista ao "Stadium Astro".
As críticas ao francês aconteceram após a derrota do Manchester United para o Arsenal, no fim de semana, pelo Campeonato Inglês. Na ocasião, os Gunners ganharam com gol de pênalti de Aubameyang, em penalidade cometida por Pogba em Bellerín.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A bebê iraniana que sobreviveu a ataque de Israel que matou sua família – e virou símbolo no Irã
Imagem de destaque
O “passão” do gigante capixaba
Imagem de destaque
Suplementos alimentares: o que você precisa saber antes de usar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados