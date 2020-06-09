Ex-assistente diz que Mourinho plantou sementes no Real Madrid

Aitor Karanka foi treinador adjunto do Real Madrid entre 2010 e 2013, período em que José Mourinho comandou a equipe merengue. Em entrevista à “ESPN”, o espanhol revelou que a chegada do português foi positiva para o time do Santiago Bernabéu e que o trabalho feito explica, em partes, as Ligas dos Campeões conquistadas posteriormente.
- Nos anos seguintes, vencemos a Liga dos Campeões e acredito que José (Mourinho) e os jogadores que estiveram antes têm alguma participação, plantaram sementes. (O Real) Vinha de muitos anos sem passar das oitavas de final da Liga dos Campeões e em nosso primeiro ano já chegamos nas semifinais.
Após o trabalho como assistente no gigante espanhol, Karanka tentou se lançar como técnico em equipes inglesas, mas está sem clube desde 2019. O espanhol contou que possui boa relação com o português e que foi pego de surpresa quando foi chamado para fazer parte do staff merengue.E MAIS:Chelsea prepara oferta de R$ 473 milhões por Kai HavertzEstádios na Espanha podem voltar a receber fãs a partir de 29 de junhoNeymar e brasileiros devem voltar para Paris nos próximos cinco diasChelsea deve abrir mão de Kanté e Jorginho por novos reforços E MAIS: