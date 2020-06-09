Ex-assistente diz que Mourinho plantou sementes no Real Madrid

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Aitor Karanka foi treinador adjunto do Real Madrid entre 2010 e 2013, período em que José Mourinho comandou a equipe merengue. Em entrevista à “ESPN”, o espanhol revelou que a chegada do português foi positiva para o time do Santiago Bernabéu e que o trabalho feito explica, em partes, as Ligas dos Campeões conquistadas posteriormente.

- Nos anos seguintes, vencemos a Liga dos Campeões e acredito que José (Mourinho) e os jogadores que estiveram antes têm alguma participação, plantaram sementes. (O Real) Vinha de muitos anos sem passar das oitavas de final da Liga dos Campeões e em nosso primeiro ano já chegamos nas semifinais.