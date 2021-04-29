Ex-Arsenal explica motivo que acabou com o time dos 'Invencíveis'

Lauren, ex-zagueiro do Arsenal dos "Invencíveis", explicou o motivo do fim da equipe que deu tantas alegrias ao torcedor dos Gunners. Em entrevista ao "As", a derrota na final da Champions League de 2006 para o Barcelona foi determinante.- Não levantar o troféu nos afetou. Os jogadores, como o próprio Henry, queriam conquistar a Champions e por isso, no final da temporada, ele decidiu ir para o Barcelona. A partir daí, fomos desmembrando a coluna vertebral da equipe e o que era o Arsenal invicto.