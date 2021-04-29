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futebol

Ex-Arsenal explica motivo que acabou com o time dos 'Invencíveis'

Derrota para o Barcelona na final da Champions de 2006 foi determinante para a saída dos principais jogadores do elenco e o fim de uma era gloriosa dos Gunners...

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 08:35

LanceNet

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Publicado em 

29 abr 2021 às 08:35
Crédito: Jim Watson
Lauren, ex-zagueiro do Arsenal dos "Invencíveis", explicou o motivo do fim da equipe que deu tantas alegrias ao torcedor dos Gunners. Em entrevista ao "As", a derrota na final da Champions League de 2006 para o Barcelona foi determinante.- Não levantar o troféu nos afetou. Os jogadores, como o próprio Henry, queriam conquistar a Champions e por isso, no final da temporada, ele decidiu ir para o Barcelona. A partir daí, fomos desmembrando a coluna vertebral da equipe e o que era o Arsenal invicto.
> Veja a tabela da Europa League
O ex-defensor acredita que se o elenco tivesse ficado mais tempo junto e criado mais casca, o Arsenal poderia ter conquistado o principal título do Velho Continente. No entanto, os ingleses entram em campo nesta quinta-feira e encaram o Villarreal pela semifinal da Europa League em busca do primeiro troféu da temporada.

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