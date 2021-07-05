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Ex-alvo de Flamengo e Vasco, Mario Balotelli está próximo de fechar com clube da Turquia

Atacante italiano está perto de assinar com o Adana Demirspor, que subiu para a primeira divisão turca...

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 15:47

LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2021 às 15:47
Crédito: AFP
O atacante italiano Mario Balotelli está próximo de assinar com o Adana Demirspor, da Turquia. A equipe conseguiu o acesso à elite do futebol turco na última temporada, e o presidente do clube garantiu que o acerto com o jogador está próximo de ser concluído.
Veja o mata-mata da Eurocopa- As negociações estão 85% feitas. Foi o próprio Balotelli que nos contatou através do Gokhan Inler, o nosso capitão, e chegará à Turquia nesta próxima semana. O nosso patrocinador vai ficar responsável por metade do salário - afirmou Murat Sancak, presidente do Adana Demirspor.
Mario Balotelli defende o Monza, clube da segunda divisão italiana, desde 2020, e não obteve destaque em sua passagem pela equipe. Alvo de clubes como Flamengo e Vasco da Gama recentemente, o jogador de 30 anos roda o mercado europeu.
Após obter destaque na Inter de Milão entre 2010 e 2012, Balotelli destacou-se na Eurocopa de 2012 e mudou-se para o Manchester City, onde passou a rodar o mercado europeu. O atacante passou por Milan, Liverpool, Nice, Olympique de Marseille e Brescia até parar no Monza.

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