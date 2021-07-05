Ex-alvo de Flamengo e Vasco, Mario Balotelli está próximo de fechar com clube da Turquia

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O atacante italiano Mario Balotelli está próximo de assinar com o Adana Demirspor, da Turquia. A equipe conseguiu o acesso à elite do futebol turco na última temporada, e o presidente do clube garantiu que o acerto com o jogador está próximo de ser concluído.

Veja o mata-mata da Eurocopa- As negociações estão 85% feitas. Foi o próprio Balotelli que nos contatou através do Gokhan Inler, o nosso capitão, e chegará à Turquia nesta próxima semana. O nosso patrocinador vai ficar responsável por metade do salário - afirmou Murat Sancak, presidente do Adana Demirspor.

Mario Balotelli defende o Monza, clube da segunda divisão italiana, desde 2020, e não obteve destaque em sua passagem pela equipe. Alvo de clubes como Flamengo e Vasco da Gama recentemente, o jogador de 30 anos roda o mercado europeu.