Ex-agente de Messi: 'Há 90% de chance dele permanecer no Barça'

Crédito: Lionel Messi pode ter que ficar mais um ano no Barcelona (AFP

O ex-agente de Lionel Messi, Josep Maria Minguella, analisou a situação do argentino em seu canal no Youtube e disse acreditar que o atacante irá permanecer no clube nesta temporada. A principal questão que atrapalha uma saída é a incerteza que outros clubes podem ter em relação a um possível pagamento da multa de 700 milhões de euros (mais de R$ 4 bilhões) do camisa 10.

- Há 90% de chance de que Messi siga no Barcelona. O contrato segue em vigor, não houve mudança de datas. A interpretação da cláusula limita que nenhuma instituição dê um passo à frente para comprar um jogador dizendo que ele é livre e que um dia tenha a ameaça legal de pagar até 700 milhões de euros.Minguella também explicou como a confusão poderia se dar caso Messi assinasse um contrato com um novo clube.

- A Fifa, se houver conflito, daria a possibilidade do jogador atuar pelo novo clube, mas o Barcelona poderia denunciar o atleta por duplicidade de contrato. Com a duplicidade de contratos, se Messi começar a jogar por outro clube e o Barcelona reclamar, a carreira dele poderia ficar paralisada. Isso faz com que clubes interessados pensem na bagunça que podem arrumar.