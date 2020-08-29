Ex-agente de Messi: 'Há 90% de chance dele permanecer no Barça'

O ex-agente de Lionel Messi, Josep Maria Minguella, analisou a situação do argentino em seu canal no Youtube e disse acreditar que o atacante irá permanecer no clube nesta temporada. A principal questão que atrapalha uma saída é a incerteza que outros clubes podem ter em relação a um possível pagamento da multa de 700 milhões de euros (mais de R$ 4 bilhões) do camisa 10.
- Há 90% de chance de que Messi siga no Barcelona. O contrato segue em vigor, não houve mudança de datas. A interpretação da cláusula limita que nenhuma instituição dê um passo à frente para comprar um jogador dizendo que ele é livre e que um dia tenha a ameaça legal de pagar até 700 milhões de euros.Minguella também explicou como a confusão poderia se dar caso Messi assinasse um contrato com um novo clube.
- A Fifa, se houver conflito, daria a possibilidade do jogador atuar pelo novo clube, mas o Barcelona poderia denunciar o atleta por duplicidade de contrato. Com a duplicidade de contratos, se Messi começar a jogar por outro clube e o Barcelona reclamar, a carreira dele poderia ficar paralisada. Isso faz com que clubes interessados pensem na bagunça que podem arrumar.
Lionel Messi está cotado para iniciar os treinamentos de pré-temporada sob comando do novo técnico Ronald Koeman a partir de segunda-feira. No entanto, neste domingo os atletas têm previsto a realização de testes PCR por conta da questão da Covid-19. A janela de transferências fecha no dia cinco de outubro e essa novela deve se arrastar.