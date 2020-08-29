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futebol

Ex-agente de Messi: 'Há 90% de chance dele permanecer no Barça'

Josep Maria Minguella afirma que inseguranças jurídicas afastam interesses de clubes que sonham com argentino. Messi tem apenas mais um ano de contrato com Barcelona...

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 11:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 ago 2020 às 11:47
Crédito: Lionel Messi pode ter que ficar mais um ano no Barcelona (AFP
O ex-agente de Lionel Messi, Josep Maria Minguella, analisou a situação do argentino em seu canal no Youtube e disse acreditar que o atacante irá permanecer no clube nesta temporada. A principal questão que atrapalha uma saída é a incerteza que outros clubes podem ter em relação a um possível pagamento da multa de 700 milhões de euros (mais de R$ 4 bilhões) do camisa 10.
- Há 90% de chance de que Messi siga no Barcelona. O contrato segue em vigor, não houve mudança de datas. A interpretação da cláusula limita que nenhuma instituição dê um passo à frente para comprar um jogador dizendo que ele é livre e que um dia tenha a ameaça legal de pagar até 700 milhões de euros.Minguella também explicou como a confusão poderia se dar caso Messi assinasse um contrato com um novo clube.
- A Fifa, se houver conflito, daria a possibilidade do jogador atuar pelo novo clube, mas o Barcelona poderia denunciar o atleta por duplicidade de contrato. Com a duplicidade de contratos, se Messi começar a jogar por outro clube e o Barcelona reclamar, a carreira dele poderia ficar paralisada. Isso faz com que clubes interessados pensem na bagunça que podem arrumar.
Lionel Messi está cotado para iniciar os treinamentos de pré-temporada sob comando do novo técnico Ronald Koeman a partir de segunda-feira. No entanto, neste domingo os atletas têm previsto a realização de testes PCR por conta da questão da Covid-19. A janela de transferências fecha no dia cinco de outubro e essa novela deve se arrastar.

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