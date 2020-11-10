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futebol

Ex-agente de Griezmann detona Messi: 'É o regime do terror'

Éric Olhats afirmou que Messi era como um 'imperador' no Barcelona e que argentino não gostou da chegada de Griezmann. Francês chegou ao clube catalão em 2019...
LanceNet

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Publicado em 

10 nov 2020 às 09:21

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 09:21

Crédito: JAIME REINA/AFP
O ex-agente de Griezmann, Éric Olhats, criticou Messi e sua postura desde a chegada do atacante ao Barcelona. Em entrevista à “France Football”, o descobridor do francês colocou a culpa do mal rendimento de seu ex-cliente no craque argentino, mas afirmou que o camisa sete não é de arrumar problema, mas sim de resolver as questões dentro de campo.
- Griezmann chegou em um clube em que Messi está de olho em tudo. É tanto um imperador como um monarca e não recebeu bem a chegada de Antoine. A atitude foi deplorável e o fazia sentir mal. Sempre ouvi que Griezmann nunca tinha problema com Messi, mas nunca o contrário. É o regime do terror. Ou está com ele ou está contra.Olhats foi responsável por tirar Griezmann ainda jovem da França e o levar para a Real Sociedad com o objetivo de realizar o sonho do atleta em se tornar profissional. Desde então, o atacante alcançou grandes feitos com o Atlético de Madrid antes de ir para o Barcelona e tornar-se campeão do mundo com a seleção nacional de seu país.

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