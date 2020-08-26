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futebol

Ex-agente acredita que Messi deve optar por jogar na Inter de Milão

Além do pagamento de menos impostos, jogador poderia rivalizar com Cristiano Ronaldo novamente. Josep Maria Minguella também explica principal problema do Barcelona...

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 09:56

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2020 às 09:56
Crédito: Manu Fernandez/AFP
O ex-agente de Lionel Messi, Josep Maria Minguella, acredita que o argentino irá escolher a Inter de Milão para jogar a partir da próxima temporada, disse em entrevista para a emissora “COPE”. Além da menor cobrança de impostos, a presença de Cristiano Ronaldo na Juventus pode impulsionar a ida do craque para a Itália.- Para mim, Messi tem uma equipe: a Inter. Na Itália pagam menos impostos e lá está Cristiano. É mais difícil para mim ver-lo na Inglaterra por mais que seu amigo Aguero esteja lá e Guardiola também.
Minguella também explicou, na sua visão, o maior problema do Barcelona nos últimos tempos que culminam com a possível saída de Messi.
- O principal problema do Barça nos últimos anos é que a figura do diretor esportivo não funcionou. Você não tem diretores esportivos que façam uma ligação entre jogadores e diretoria. Mudanças contínuas e chega um momento que enquanto há resultado, tudo é coberto, mas quando isso não acontece, cria um desconforto geral dentro do elenco.
Desde a última terça-feira, Inter de Milão, Manchester City e Paris Saint-Germain despontaram como os principais destinos para o argentino após uma saída do Barcelona. Ainda não há nenhuma informação em relação a saída oficial do craque, pois o camisa 10 argumenta que ainda pode rescindir o contrato de forma unilateral, enquanto o clube acredita que Messi tem vínculo por mais um ano.

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