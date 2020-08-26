Ex-agente acredita que Messi deve optar por jogar na Inter de Milão

Crédito: Manu Fernandez/AFP

O ex-agente de Lionel Messi, Josep Maria Minguella, acredita que o argentino irá escolher a Inter de Milão para jogar a partir da próxima temporada, disse em entrevista para a emissora “COPE”. Além da menor cobrança de impostos, a presença de Cristiano Ronaldo na Juventus pode impulsionar a ida do craque para a Itália.- Para mim, Messi tem uma equipe: a Inter. Na Itália pagam menos impostos e lá está Cristiano. É mais difícil para mim ver-lo na Inglaterra por mais que seu amigo Aguero esteja lá e Guardiola também.

Minguella também explicou, na sua visão, o maior problema do Barcelona nos últimos tempos que culminam com a possível saída de Messi.

- O principal problema do Barça nos últimos anos é que a figura do diretor esportivo não funcionou. Você não tem diretores esportivos que façam uma ligação entre jogadores e diretoria. Mudanças contínuas e chega um momento que enquanto há resultado, tudo é coberto, mas quando isso não acontece, cria um desconforto geral dentro do elenco.