Ewerton Páscoa quer sequencia no CRB e pede ritmo forte para o grupo

Titular da defesa do CRB, o zagueiro Ewerton Páscoa pediu intensidade para a equipe alagoana na sequência da temporada. Segundo o defensor, a meta de todos no elenco é a evolução e o crescimento em campo neste ano.- Temos que ter um ritmo forte para crescermos na temporada, para ganharmos confiança e melhorarmos nosso desempenho em campo em 2021. Vamos nos dedicar ao máximo para conquistarmos nossos objetivos neste ano.