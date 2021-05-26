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futebol

Ewerton Páscoa quer sequencia no CRB e pede ritmo forte para o grupo

Zagueiro da equipe alagoana quer equipe focada em evoluir em 2021...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 16:10

LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2021 às 16:10
Crédito: Divulgação / CRB
Titular da defesa do CRB, o zagueiro Ewerton Páscoa pediu intensidade para a equipe alagoana na sequência da temporada. Segundo o defensor, a meta de todos no elenco é a evolução e o crescimento em campo neste ano.- Temos que ter um ritmo forte para crescermos na temporada, para ganharmos confiança e melhorarmos nosso desempenho em campo em 2021. Vamos nos dedicar ao máximo para conquistarmos nossos objetivos neste ano.
Segundo o jogador, a sua meta é fazer o maior número de jogos possível com o Galo e emplacar uma boa sequencia dentro de campo pelo CRB.- Estou me dedicando ao máximo para ajudar sempre. Tenho me empenhado para fazer uma boa sequência com a equipe nas próximas partidas de 2021.

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