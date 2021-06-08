Ewerton Páscoa quer CRB focado para reverter resultado do primeiro jogo contra o Palmeiras

O zagueiro Ewerton Páscoa espera um grande jogo do Galo no duelo com o Palmeiras, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. Precisando reverter a vantagem do clube paulista de um gol, o alvirrubro vai com tudo em busca deste objetivo.- Vamos lutar muito para levar o clube para a fase seguinte da Copa do Brasil, o que seria histórico para todos. Temos que fazer um grande jogo para sairmos com a vitória. Sabemos da força do Palmeiras, mas estamos preparados.