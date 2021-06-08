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Ewerton Páscoa quer CRB focado para reverter resultado do primeiro jogo contra o Palmeiras

Zagueiro sabe que é possível a classificação da equipe alagoana na Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2021 às 15:51

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 15:51

Crédito: Divulgação / CRB
O zagueiro Ewerton Páscoa espera um grande jogo do Galo no duelo com o Palmeiras, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. Precisando reverter a vantagem do clube paulista de um gol, o alvirrubro vai com tudo em busca deste objetivo.- Vamos lutar muito para levar o clube para a fase seguinte da Copa do Brasil, o que seria histórico para todos. Temos que fazer um grande jogo para sairmos com a vitória. Sabemos da força do Palmeiras, mas estamos preparados.
Segundo o defensor, sua meta é crescer no clube neste segundo semestre e ajudar a equipe para alcançar os objetivos estabelecidos para a temporada.- Estou lutando para fazer um grande segundo semestre com todos. Tenho me dedicado ao máximo para melhorar ainda mais meu desempenho em campo na temporada - completou o experiente zagueiro da equipe alagoana.

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