Ewerton Páscoa pede intensidade ao CRB em 2021 que promete ser agitado

Um dos destaques do CRB, o zagueiro Ewerton Páscoa pediu intensidade da equipe na sequência da temporada. Segundo o jogador, que está no clube desde 2020, a meta é manter o ritmo forte até o fim desta temporada.- O elenco tem trabalhado muito para manter o ritmo forte e o crescimento na temporada. Temos que continuar com a mesma intensidade para conquistarmos nossos objetivos em 2021. Vamos nos dedicar ao máximo para que isso seja possível - comentou o zagueiro da equipe alagoana.
Segundo o defensor, seu desejo é crescer de produção com o grupo do Galo e seguir ajudando dentro de campo a alcançar os objetivos do clube.- Venho me empenhando para ajudar o CRB dentro e fora de campo com boas atuações. Tenho trabalhado muito para que isso seja possível. Espero continuar evoluindo nestas próximas partidas da temporada - completou Páscoa.