Ewerton Páscoa pede intensidade ao CRB em 2021 que promete ser agitado

Um dos destaques do CRB, o zagueiro Ewerton Páscoa pediu intensidade da equipe na sequência da temporada. Segundo o jogador, que está no clube desde 2020, a meta é manter o ritmo forte até o fim desta temporada.- O elenco tem trabalhado muito para manter o ritmo forte e o crescimento na temporada. Temos que continuar com a mesma intensidade para conquistarmos nossos objetivos em 2021. Vamos nos dedicar ao máximo para que isso seja possível - comentou o zagueiro da equipe alagoana.