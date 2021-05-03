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futebol

Evson é escolhido melhor do ano na Tailândia e espera mais uma grande temporada no país

Zagueiro ex-Vitória vive grande momento no clube
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LanceNet

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Publicado em 

03 mai 2021 às 11:29

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 11:29

Crédito: Divulgação/Chiangmai
Revelado nas categorias de base do Vitória, o zagueiro Evson é um dos destaques do Chiangmai United. Em alta na Tailândia, o jogador, com ótima passagem no Japão, conquistou na última época o prêmio de melhor atleta da posição. Feliz com o momento, o defensor falou sobre esse ano perfeito.- A última temporada foi muito especial para mim. Pude atuar em praticamente todas as partidas e em alto nível. Estou muito feliz com o momento que tenho vivido e espero melhorar ainda mais meus números no clube. Quero construir uma história no Chiamgmai dentro e fora de campo com conquistas.
Segundo Evson, a meta do Chiangmai é fazer uma grande época quando a mesma se iniciar.
- O elenco vai se dedicar ao máximo para fazer uma grande temporada. Temos que ter intensidade máxima durante o ano para conquistarmos nossos objetivos.

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