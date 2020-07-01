Evra: 'Se o Manchester United está nessa posição, tem de agradecer ao Bruno Fernandes'

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Depois de marcar dois gols na vitória sobre o Brighton por 3 a 0, Bruno Fernandes foi bastante elogiado por Patrice Evra. A lenda do Manchester United destacou o importante papel do português na forma recente dos Red Devils.

- Eu gosto da personalidade dele, quer a bola, quer jogar, não tem medo. É um jogador positivo e fez a diferença- Se o Manchester United está nesta posição, tem de agradecer ao Bruno Fernandes. Eu respeito todos os jogadores, estão a fazer um trabalho fenomenal, mas ele é o fator-chave e faz o Manchester United parecer uma boa equipa - disse na "Sky Sports".