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Evra: 'Se o Manchester United está nessa posição, tem de agradecer ao Bruno Fernandes'

Lenda dos Red Devils rasgou elogios ao meio-campista
português após vitória sobre o Brighton...
LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2020 às 14:21

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 14:21

Crédito: MIKE HEWITT / POOL / AFP
Depois de marcar dois gols na vitória sobre o Brighton por 3 a 0, Bruno Fernandes foi bastante elogiado por Patrice Evra. A lenda do Manchester United destacou o importante papel do português na forma recente dos Red Devils.
- Eu gosto da personalidade dele, quer a bola, quer jogar, não tem medo. É um jogador positivo e fez a diferença- Se o Manchester United está nesta posição, tem de agradecer ao Bruno Fernandes. Eu respeito todos os jogadores, estão a fazer um trabalho fenomenal, mas ele é o fator-chave e faz o Manchester United parecer uma boa equipa - disse na "Sky Sports".
Bruno Fernandes ainda não sabe o que é perder com a camisa do Manchester United. Em 13 jogos, soma nove vitórias e quatro empates. E MAIS:Carlo Ancelotti quer seguir exemplo do Liverpool no rival EvertonArsenal renova contrato de jovem Bukayo Sako e Arteta elogiaArsenal usa David Luiz para contratar Thiago SilvaDouglas Oliveira sobre retomada do futebol japonês: 'Me sentindo seguro'Bayern entra em acordo com Barça e renova contrato de Coutinho E MAIS:

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