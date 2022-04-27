Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Evra revela que vendeu drogas e foi abusado sexualmente na infância

Ex-jogador e Ídolo do Manchester United conta detalhes de sua infância difícil após o abandono de seu pai
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2022 às 16:45

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 16:45

Ídolo do Manchester United, Patrice Evra teve uma infância difícil após o abandono de seus pais a ele e aos seus 23 irmãos. Em entrevista à 'BBC', o ex-jogador contou que teve que vender drogas, comer do lixo e que foi abusado sexualmente.> Reunião do PSG com família de Mbappé por renovação foi positiva, diz jornal
- Quando meu pai foi embora, foi um caos. (Eu e meus irmãos) implorávamos na frente das lojas, isso para mim era normal. Às vezes, à meia-noite, quando (os funcionários do McDonald’s) jogavam todos os Big Macs frios fora, íamos para a lixeira e comíamos todos - revelou Evra.
Evra contou também sobre sua gratidão ao futebol. O ex-jogador relembrou seu início de carreira, pelo Marsala, clube da Itália.
- O futebol salvou-me. Lembro-me que, quando tinha 17 anos, viajei para Itália e lembro-me de nos darem muita comida. Fui para o meu quarto, liguei à minha mãe e contei-lhe: 'Mãe, estão sempre a dar-nos comida, há dois garfos de um lado e duas facas do outro. Estou no paraíso' É a minha melhor memória - contou.
Patrice Evra atuou em clubes como Mônaco, Juventus e Manchester United, além de ter vestido a camisa da seleção francesa. Pelo clube inglês, o jogador conquistou cinco Premier League, uma Champions League, um Mundial de Clubes, três Copa da Liga Inglesa e cinco Supercopa da Inglaterra.
Crédito: PatriceEvracontousobresuainfância(Foto:Jean-ChristopheVerhaegen/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester united
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pela primeira vez, lista tríplice para o TRE-ES vai ser composta só por mulheres
Imagem de destaque
Governo quer liberar R$ 7 bilhões do FGTS a 10 milhões de trabalhadores, diz ministro
Imagem de destaque
Proteína vegetal: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados