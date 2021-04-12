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futebol

Evoluindo no Ferroviário, Wesley Dias foca em sequência da temporada 2021

Volante passou pelo Vitória e Paraná...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 17:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2021 às 17:56
Crédito: Ferroviário é o segundo colocado do Campeonato Cearense (Divulgação / Ferroviário
Capitão do Ferroviário nesta temporada, o volante Wesley Dias, ex-CRB, falou sobre o bom momento que vive com o clube cearense. Segundo o jogador, com passagem pelo futebol português, isso é consequência de um trabalho forte que tem feito.
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- Desde a minha chegada ao clube não deixei de trabalhar forte um dia. Tenho me dedicado muito para continuar crescendo de produção e melhorando meu rendimento em campo na temporada. Vou continuar com esse mesmo ritmo para evoluir ainda mais - disse.
VEJA CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO CEARENSEAinda de acordo com o jogador, o elenco cearense tem condições de continuar evoluindo em 2021.
- Estamos em um ritmo forte e podemos crescer ainda mais na temporada. Vamos manter um ritmo forte para melhorarmos ainda mais nossos números em 2021 - concluiu.

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