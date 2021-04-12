Evoluindo no Ferroviário, Wesley Dias foca em sequência da temporada 2021

Crédito: Ferroviário é o segundo colocado do Campeonato Cearense (Divulgação / Ferroviário

Capitão do Ferroviário nesta temporada, o volante Wesley Dias, ex-CRB, falou sobre o bom momento que vive com o clube cearense. Segundo o jogador, com passagem pelo futebol português, isso é consequência de um trabalho forte que tem feito.

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- Desde a minha chegada ao clube não deixei de trabalhar forte um dia. Tenho me dedicado muito para continuar crescendo de produção e melhorando meu rendimento em campo na temporada. Vou continuar com esse mesmo ritmo para evoluir ainda mais - disse.

VEJA CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO CEARENSEAinda de acordo com o jogador, o elenco cearense tem condições de continuar evoluindo em 2021.