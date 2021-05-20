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futebol

Evoluindo no CRB, Reginaldo Lopes quer seguir crescendo em 2021

Lateral da equipe alagoana comentou a temporada do CRB e deseja seguir o processo de evolução dentro do clube...
LanceNet

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Publicado em 

20 mai 2021 às 18:16

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 18:16

Crédito: Divulgação / CRB
Destaque do CRB desde 2020, o lateral-direito Reginaldo Lopes falou sobre a ideia do grupo em melhorar o desempenho em campo nas próximas partidas da temporada. Focado neste crescimento, o jogador, revelou que o elenco vai com tudo para conquistar seus objetivos nos próximos meses.- Vamos continuar trabalhando muito para crescermos de produção e para melhorarmos os nossos números na temporada. Temos que ter intensidade máxima na sequência da temporada para ganharmos mais confiança em 2021.
Segundo o defensor, sua meta é crescer com o grupo e assim escrever o seu nome no clube com muitos anos defendendo o Galo.- Venho passando por um momento muito especial no CRB. Tenho trabalhado muito para fazer uma história aqui de títulos e grandes atuações.

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