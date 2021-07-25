Evoluindo no Brasiliense, Didira quer segundo semestre perfeito no clube candango

Crédito: Divulgação / Brasiliense

Evoluindo no Brasiliense, o meia Didira, ex-CSA e ASA, pediu intensidade máxima do grupo na sequência de 2021. Segundo o jogador, que estava no Santa Cruz antes de chegar ao Jacaré, a meta de todos é ver a equipe melhorando seu desempenho em campo no segundo semestre.

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- Estamos trabalhando para melhorarmos nosso desempenho e para alcançarmos nossos objetivos no segundo semestre. O grupo está muito focado e motivado para crescer. Estamos nos dedicando muito por isso. - disse.

VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO JACARÉ NA SÉRIE D DO BRASILEIRÃOAinda de acordo com o jogador, a meta do Jacaré é chegar a Série C.