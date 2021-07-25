Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Evoluindo no Brasiliense, Didira quer segundo semestre perfeito no clube candango

Meia quer títulos com a camisa do Jacaré, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 19:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jul 2021 às 19:12
Crédito: Divulgação / Brasiliense
Evoluindo no Brasiliense, o meia Didira, ex-CSA e ASA, pediu intensidade máxima do grupo na sequência de 2021. Segundo o jogador, que estava no Santa Cruz antes de chegar ao Jacaré, a meta de todos é ver a equipe melhorando seu desempenho em campo no segundo semestre.
Baile do Flamengo diante do São Paulo gera enxurrada de memes na web
- Estamos trabalhando para melhorarmos nosso desempenho e para alcançarmos nossos objetivos no segundo semestre. O grupo está muito focado e motivado para crescer. Estamos nos dedicando muito por isso. - disse.
VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO JACARÉ NA SÉRIE D DO BRASILEIRÃOAinda de acordo com o jogador, a meta do Jacaré é chegar a Série C.
- Não tem como pensar diferente disso. Temos que focar tudo em chegar a Série C nesta temporada. O clube merece. - afirmou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Motoboy é baleado por motorista durante briga de trânsito em Vitória
"Quebrou quase todos os dentes", diz mãe de motoboy baleado em briga de trânsito em Vitória
Imagem BBC Brasil
'Nunca vi isso antes': jogador inglês fala à BBC sobre estreia no futebol brasileiro e relação com torcida do Corinthians
Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 27 de abril a 03 de maio de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados