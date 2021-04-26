Evoluindo no Brasiliense, Didira quer 2021 perfeito no clube candango

Crédito: Divulgação/Brasiliense

Evoluindo no Brasiliense, o meia Didira, ex-CSA e ASA, pediu intensidade máxima do grupo na sequência da temporada. Segundo o jogador, que estava no Santa Cruz antes de chegar ao Jacaré, a meta de todos é ver a equipe melhorando seu desempenho em campo em 2021.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasiliense-2021 clicando aqui

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- Estamos evoluindo e crescendo de produção na temporada. Isso tem sido muito importante. A cada partida a equipe vem ganhando confiança e melhorando o desempenho em campo. Vamos lutar muito para manter essa intensidade - disse.

Ainda de acordo com o jogador, seu objetivo é crescer com todos no elenco.