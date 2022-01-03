Evoluindo no Bandirma, Allyson fala sobre busca pela liderança na segunda turca

Hoje defendendo o Bandirma, o zagueiro brasileiro Allyson espera ritmo forte da equipe visando as próximas rodadas da segunda divisão do Campeonato Turco em busca da liderança da disputa. Segundo o defensor, a ideia de todos é estar em um nível alto na sequência da temporada.

+ Em grande jogo, Chelsea e Liverpool empatam neste domingo no Inglês- Vamos trabalhar muito para que a equipe continue em um ritmo forte para alcançar a liderança da competição. O grupo está muito focado nisso. Queremos terminar o campeonato com o acesso garantido - disse, antes de emendar:

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- Estou passando por uma das principais fases da minha carreira e muito feliz por isso. Vou continuar me dedicando ao máximo para crescer com a camisa do clube - concluiu.