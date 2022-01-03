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futebol

Evoluindo no Bandirma, Allyson fala sobre busca pela liderança na segunda turca

Zagueiro brasileiro vive ótimo momento na carreira
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LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2022 às 14:41

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 14:41

Hoje defendendo o Bandirma, o zagueiro brasileiro Allyson espera ritmo forte da equipe visando as próximas rodadas da segunda divisão do Campeonato Turco em busca da liderança da disputa. Segundo o defensor, a ideia de todos é estar em um nível alto na sequência da temporada.
+ Em grande jogo, Chelsea e Liverpool empatam neste domingo no Inglês- Vamos trabalhar muito para que a equipe continue em um ritmo forte para alcançar a liderança da competição. O grupo está muito focado nisso. Queremos terminar o campeonato com o acesso garantido - disse, antes de emendar:
+ Coutinho no Flamengo? Veja brasileiros que estão sem espaço na Europa e poderiam voltar ao Brasil
- Estou passando por uma das principais fases da minha carreira e muito feliz por isso. Vou continuar me dedicando ao máximo para crescer com a camisa do clube - concluiu.
Crédito: AllysondefendeatualmenteoBandirama,daTurquia(Foto:Divulgação/Bandirma

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