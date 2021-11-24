Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Evoluindo no Bandirma, Allyson comemora boa fase no clube

Zagueiro vive ótimo momento na carreira
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 nov 2021 às 13:54

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 13:54

Hoje defendendo o Bandirma, o zagueiro brasileiro Allyson espera ritmo forte da equipe visando as próximas rodadas da segunda divisão do Campeonato Turco. Segundo o defensor, a ideia de todos é estar em um nível alto na sequência da temporada.- A equipe vem trabalhando para crescer de produção e para melhorar seu ritmo nas próximas rodadas. Vamos procurar ter intensidade máxima em todos os jogos para chegarmos aos nossos objetivos este ano.
Allyson falou sobre sua boa fase no clube.
- Estou vivendo um bom momento no clube neste início aqui e feliz com tudo que tem acontecido comigo. Espero continuar melhorando meus números nos próximos jogos.
Crédito: AllysonestájogandopeloBandirma,daTurquia(Divulgação/Bandirma

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES
Imagem de destaque
Chá de louro: 9 receitas e seus benefícios para a saúde
Imagem de destaque
Afrika Bambaataa, pioneiro do hip hop, morre aos 67 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados