Evoluindo no Bandirma, Allyson comemora boa fase no clube

Hoje defendendo o Bandirma, o zagueiro brasileiro Allyson espera ritmo forte da equipe visando as próximas rodadas da segunda divisão do Campeonato Turco. Segundo o defensor, a ideia de todos é estar em um nível alto na sequência da temporada.- A equipe vem trabalhando para crescer de produção e para melhorar seu ritmo nas próximas rodadas. Vamos procurar ter intensidade máxima em todos os jogos para chegarmos aos nossos objetivos este ano.
Allyson falou sobre sua boa fase no clube.
- Estou vivendo um bom momento no clube neste início aqui e feliz com tudo que tem acontecido comigo. Espero continuar melhorando meus números nos próximos jogos.