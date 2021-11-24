Evoluindo no Bandirma, Allyson comemora boa fase no clube

Hoje defendendo o Bandirma, o zagueiro brasileiro Allyson espera ritmo forte da equipe visando as próximas rodadas da segunda divisão do Campeonato Turco. Segundo o defensor, a ideia de todos é estar em um nível alto na sequência da temporada.- A equipe vem trabalhando para crescer de produção e para melhorar seu ritmo nas próximas rodadas. Vamos procurar ter intensidade máxima em todos os jogos para chegarmos aos nossos objetivos este ano.