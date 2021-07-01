Evoluindo no Avaí, Jean Cléber espera crescimento da equipe catarinense em 2021

Crédito: Divulgação / Avaí

Hoje defendendo as cores do Avaí, o volante Jean Cléber, ex-CSA, Ceará, Marítimo e Cruzeiro, pediu intensidade máxima da equipe na sequência da temporada. Segundo o jogador, a meta de todos no elenco catarinense é melhorar ainda mais o desempenho em campo nas próximas semanas.

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- Estamos trabalhando para que a equipe melhore o desempenho em campo nestas próximas semanas para manter esse crescimento que teve na temporada. Vamos lutar muito para continuarmos em um ritmo forte para conquistarmos nossos objetivos em 2021. Essa é a nossa meta. - disse.

VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO AVAÍ NA SÉRIE B DO BRASILEIRÃOAinda de acordo com o atleta, seu início do clube tem sido especial.