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futebol

Evoluindo no Avaí, Jean Cléber espera crescimento da equipe catarinense em 2021

Volante está motivado no Leão da Ilha
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Publicado em 01 de Julho de 2021 às 17:12

LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2021 às 17:12
Crédito: Divulgação / Avaí
Hoje defendendo as cores do Avaí, o volante Jean Cléber, ex-CSA, Ceará, Marítimo e Cruzeiro, pediu intensidade máxima da equipe na sequência da temporada. Segundo o jogador, a meta de todos no elenco catarinense é melhorar ainda mais o desempenho em campo nas próximas semanas.
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- Estamos trabalhando para que a equipe melhore o desempenho em campo nestas próximas semanas para manter esse crescimento que teve na temporada. Vamos lutar muito para continuarmos em um ritmo forte para conquistarmos nossos objetivos em 2021. Essa é a nossa meta. - disse.
VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO AVAÍ NA SÉRIE B DO BRASILEIRÃOAinda de acordo com o atleta, seu início do clube tem sido especial.
- Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo. Espero manter essa evolução aqui no Avaí para ajudar o clube a atingir seus objetivos. Estou muito focado. - afirmou.

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