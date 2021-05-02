Evoluindo na Jacuipense, Mailson foca em boa sequência no clube

O atacante Mailson, com passagem pela Chapecoense, Criciúma e CRB, falou sobre o desejo de evoluir com a camisa do clube baiano. Para ele, a meta é melhorar o desempenho em campo na temporada.
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- Tenho trabalhado muito para evoluir e para melhorar meu desempenho em campo na temporada. Venho em um ritmo forte no dia a dia para ajudar o clube e para conquistar meus objetivos em 2021 - afirmou.
VEJA CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BAIANOAinda de acordo com o atleta, a equipe tem tudo para crescer em 2021.
- O grupo é bom, experiente e tem condições de crescer na temporada. Só depende da gente. Vamos nos dedicar ao máximo para que isso aconteça - concluiu.