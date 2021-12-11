Evolução defensiva do Malatyaspor-TUR anima zagueiro Wallace, destaque na Superliga turca

Enquanto Wallace se sobressai individualmente no futebol turco, sua equipe, o Malatyaspor, vem fazendo um a campanha irregular na liga nacional. No entanto, o brasileiro, com passagens por Lazio- ITA, Monaco-FRA e Braga-POR, demonstra confiança em uma subida de produção da equipe. A base para isso é o bom desempenho defensivo nas ultimas partidas. O time sofreu somente dois gols nos últimos quatro jogos, e com Wallace em campo, já são mais de 200 minutos sem tomar gols.

+ Em jogo de cinco gols, Jorginho decide e Chelsea vence Leeds pela Premier League- A gente já tinha feito uma grande partida contra o Galatasaray-TUR, tivemos chance de vencer e ficamos com o empate. Na última rodada, seguramos o terceiro melhor ataque da competição, do time que é o segundo colocado. Estamos mostrando uma solidez defensiva importante, mas temos tido dificuldade de construir o resultado, a hora que corrigirmos isso vamos conseguir uma sequencia positiva. Tomara que comece neste domingo – torce o defensor de 27 anos, revelado pelo Cruzeiro, que tem como próximo adversário o Alanyaspor-TUR, no final de semana.

Ao contrário do Malatyaspor, Wallace vem sendo bastante regular no campeonato, tanto que lidera a equipe em estatísticas importantes como jogador que mais toca na bola e em rebatidas. A nível nacional, ele é o segundo jogador que mais realiza esse tipo de ação com uma média de mais de seis bolas afastadas por jogo.

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- Isso tem muito a ver com a colocação, você estando nos lugares certos, nas horas certas, consegue fazer os cortes necessários. Me preparei muito para isso, trouxe um fisioterapeuta particular para trabalhar comigo a parte física, estou me sentindo bem nesse sentido. Mas todo esse empenho é em função da equipe, quero ajudar meus companheiros. O mais importante é o time conseguir os resultados – disse Wallace.

Com passagens pelas seleções brasileiras de base, Wallace deixou muito cedo o Cruzeiro rumo ao futebol europeu. Depois de passar por Portugal, França e Itália, está desde o ano passado no Malatyaspor, equipe que vem recebendo investimentos para tentar se consolidar entre os principais time do país.