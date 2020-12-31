Everton x West Ham; saiba onde assistir e as prováveis escalações

Crédito: ALEX PANTLING / POOL / AFP

Everton e West Ham inauguram o futebol no ano de 2021 em partida válida pelo Campeonato Inglês nesta sexta-feira, às 14h30 (horário de Brasília). O time de Liverpool joga em casa, no Goodison Park, em busca da liderança da Premier League. A equipe de Carlo Ancelotti está descansado por não ter jogado contra o Manchester City após o Natal, enquanto os Hammers não vivem um bom momento.Frescos

- O fato de não termos enfrentado o City significa que estamos com as pernas frescas para encarar o West Ham. A preparação foi boa e estamos prontos. Nos últimos jogos, melhoramos nossa consistência, principalmente na defesa. Sabemos que podemos competir, melhoramos nossa confiança e nossa crença. Será um jogo difícil. Toda partida na Premier League é uma batalha - avaliou Ancelotti.

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Ótima fase

O Everton é o time que vive a maior sequência de vitórias seguidas na Premier League com quatro triunfos nas últimas quatro partidas do Campeonato Inglês, além de estar invicto há cinco confrontos. Já o West Ham ocupa o meio da tabela após um bom início na competição, mas não venceu nenhum dos últimos três jogos que disputou.

FICHA TÉCNICA:Everton x West Ham

Data e horário: 1/1/2021, às 14h30 (de Brasília)Local: Goodison Park, em Liverpool (ING)Onde assistir: ESPN Brasil

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:EVERTON (Técnico: Carlo Ancelotti)Pickford; Holgate, Mina, Keane e Godfrey; Doucoure e Davies; Iwobi, Sigurdsson e Richarlison; Calvert-Lewin.

Desfalques: James Rodríguez, Allan e Lucas Digne (machucados).

WEST HAM (Técnico: David Moyes)Fabainski; Coufal, Dawson, Ogbonna e Cresswell; Soucek e Rice; Bowen, Benrahma e Fornals; Antonio.