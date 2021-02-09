Everton x Tottenham: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Crédito: Tottenham venceu na última rodada da Premier League e chega animado (Neil Hall / AFP

Com muitas lesões importantes, o Tottenham encara o Everton pelas oitavas de final da FA Cup nesta quarta-feira, às 17h15 (horário de Brasília). O time de José Mourinho já está garantido na final da Copa da Liga Inglesa, enquanto a equipe de Carlo Ancelotti busca aproveitar as baixas do rival para avançar na competição e lutar por um título na temporada.Sorteio complicado

- A Copa da Inglaterra é uma competição especial. É claro que é difícil, há muita exigência para os jogadores, todos dependem dos jogadores disponíveis, mas vamos tentar enxergar pelo lado positivo. É claro que eu quero estar na parte final da temporada nas finais da FA Cup e da Liga Europa. O sorteio não foi fácil para a gente, jogamos contra um time com grande potencial e ambição - disse José Mourinho.

Retrospecto

O Tottenham chega nesta fase da competição após duas goleadas nas rodadas anteriores contra o Marine e o Wycombe Wanderers, além de uma boa vitória na Premier League. Por outro lado, o Everton teve dificuldades na estreia contra o Rotherham ao eliminar o rival na prorrogação, mas bateu de forma tranquila o Sheffield Wednesday e Ancelotti segue em busca do seu primeiro título com o clube de Liverpool.

FICHA TÉCNICA:Everton x Tottenham

Data e horário: 10/2/2021, às 17h15 (de Brasília)Local: Goodison Park, em Liverpool (ING)Onde assistir: DAZN

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:EVERTON (Técnico: Carlo Ancelotti)Olsen; Coleman, Mina, Holgate e Digne; Gomes e Doucoure; Iwobi, Sigurdsson e Richarlison; Calvert-Lewin.

Desfalques: Pickford, James Rodrígues e Allan (machucados).

TOTTENHAM (Técnico: José Mourinho)Hart; Doherty, Dier, Rodon e Davies; Winks e Sissoko; Bale, Ndombele e Bergwijn; Carlo Vinicius.