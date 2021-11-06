  • Everton x Tottenham: onde assistir, horário e escalações do confronto da Premier League
Everton x Tottenham: onde assistir, horário e escalações do confronto da Premier League

Em confronto do meio da tabela, Tottenham espera que Antonio Conte, novo treinador da equipe, acabe com sequência negativa...
LanceNet

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 17:08

Crédito: PETER POWELL / POOL / AFP
Neste domingo, o Everton recebe o Tottenham no Goodison Park, na cidade de Liverpool, em partida válida pela 11ª rodada da Premier League. O jogo, que terá início às 11h (de Brasília), é um confronto direto entre as duas equipes, que estão no meio da tabela.>>> Veja a tabela do Inglês <<<
Na 11ª colocação da Premier League, o Everton espera interromper a sua sequência negativa com uma vitória frente ao Tottenham neste domingo. As duas equipes estão no meio da tabela, e buscam encontrar o primeiro passo para o topo.
O Tottenham é o decimo colocado da Premier League, e soma quinze pontos em dez partidas, apenas um a mais que o Everton. A chegada do treinador Antonio Conte é a grande expectativa dos londrinos para o confronto deste domingo.FICHA TÉCNICAEVERTON x TOTTENHAM - Premier League
Data e horário: 07/11/2021, às 11h (de Brasília)Local: Goodison Park, em Liverpool (ING)Árbitro: Chris KavanaghAssistentes: Dan Cook e Harry LennardOnde assistir: Star+
EVERTON (Treinador: Rafa Benítez)Pickford; Coleman, Keane, Holgate e Godfrey; Delph, Allan, Townsend, Gray e Iwobi; Richarlison.
Desfalques: Calvert-Lewin e Doucouré (lesionados).
TOTTENHAM (Treinador: Antonio Conte)Lloris; Cristian Romero, Davinson Sánchez e Dier; Emerson, Hojbjerg, Ndombelé e Reguilón; Lucas, Son e Kane.
Desfalques: Sessegnon (lesionado).

