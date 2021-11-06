Everton x Tottenham: onde assistir, horário e escalações do confronto da Premier League

Neste domingo, o Everton recebe o Tottenham no Goodison Park, na cidade de Liverpool, em partida válida pela 11ª rodada da Premier League. O jogo, que terá início às 11h (de Brasília), é um confronto direto entre as duas equipes, que estão no meio da tabela.
Na 11ª colocação da Premier League, o Everton espera interromper a sua sequência negativa com uma vitória frente ao Tottenham neste domingo. As duas equipes estão no meio da tabela, e buscam encontrar o primeiro passo para o topo.
O Tottenham é o decimo colocado da Premier League, e soma quinze pontos em dez partidas, apenas um a mais que o Everton. A chegada do treinador Antonio Conte é a grande expectativa dos londrinos para o confronto deste domingo.FICHA TÉCNICAEVERTON x TOTTENHAM - Premier League
Data e horário: 07/11/2021, às 11h (de Brasília)Local: Goodison Park, em Liverpool (ING)Árbitro: Chris KavanaghAssistentes: Dan Cook e Harry LennardOnde assistir: Star+
EVERTON (Treinador: Rafa Benítez)Pickford; Coleman, Keane, Holgate e Godfrey; Delph, Allan, Townsend, Gray e Iwobi; Richarlison.
Desfalques: Calvert-Lewin e Doucouré (lesionados).
TOTTENHAM (Treinador: Antonio Conte)Lloris; Cristian Romero, Davinson Sánchez e Dier; Emerson, Hojbjerg, Ndombelé e Reguilón; Lucas, Son e Kane.
Desfalques: Sessegnon (lesionado).