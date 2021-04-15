Everton x Tottenham: onde assistir e prováveis escalações

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Para tentarem se aproximar dos primeiros colocados e entrarem de vez na disputa por uma vaga em competições europeias da próxima temporada, Everton e Tottenham se enfrentam, nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília). O confronto será válido pela 32ª rodada da Premier League.

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O momento é de instabilidade para os dois lados. Dos últimos cinco jogos pela Premier League, o Everton venceu apenas um. São cinco pontos em quinze possíveis. O Tottenham conquistou sete pontos, vencendo duas vezes e empatando uma.Antes da partida, Carlo Ancelotti falou sobre José Mourinho e o que espera do confronto.

- Cada treinador tentou dar o seu melhor. Tentamos dar o nosso melhor. Não consigo avaliar o trabalho de Mourinho. Na minha opinião, ele sempre faz um trabalho fantástico. A pressão sobre um treinador é normal. Cada treinador tem de gerir a pressão. Será um jogo aberto. Eles precisam de pontos e nós precisamos de pontos. Eles podem marcar, mas nós também podemos. É imprevisível dizer o que pode acontecer.

FICHA TÉCNICAEverton x TottenhamData e horário: 16/04/2021, às 16h (de Brasília)Local: Goodison Park (Liverpool, ING)Onde assistir: ESPN Brasil

PROVÁVEIS ESCALAÇÕESEvertonPickford; Holgate, Godfrey, Keane; Coleman, Allan, Sigurdsson, Digne; Rodriguez; Calvert-Lewin, Richarlison