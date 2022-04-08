Everton x Manchester United: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês

A bola vai rolar para mais uma partida do Campeonato Inglês, que está em sua reta decisiva. Neste sábado, o Manchester United, que briga por uma vaga na próxima Champions League, visita o Everton, que tenta escapar do rebaixamento. O jogo acontece no Goodison Park, às 8h30 (de Brasília).EVERTONLutando contra o rebaixamento, o Everton atualmente está na 17ª colocação, uma posição acima do Z-3. Com 25 pontos, os Toffees precisam desesperadamente da vitória, para evitar a queda à Championship. Na última rodada, o time de Lampard perderam para o West Ham, fora de casa, por 2 a 1.
MANCHESTER UNITEDEm uma temporada abaixo do esperado, o Manchester United corre risco de ficar de fora da próxima edição da Champions League. Para garantir uma vaga dentro do G-4, os Diabos Vermelhos não pensam em outra coisa que não a vitória contra os Toffees. Na última rodada, o time empatou em 1 a 1 com o Leicester.
FICHA TÉCNICA
Everton x Manchester UnitedPremier League - Campeonato Inglês32ª RodadaData e horário: 09/04/2022, às 8h30 (de Brasília)Local: Goodison Park, em Liverpool (ING)Árbitro: Jonathan MossAssistentes: Marc Perry e Timothy WoodTransmissão: ESPN e Star+
PROVÁVEIS TIMES
EVERTON (Técnico: Frank Lampard)Pickford; Coleman, Holgate, Keane e Mykolenko (Kenny); Gordon, Allan, Doucouré e Iwobi; Richarlison e Calvert-Lewin.
Desfalques: Mina, Davies, Townsend e Patterson (lesionados); Van de Beek (pertence ao Manchester United); Sigurdsson (afastado); André Gomes (dúvida).
MANCHESTER UNITED (Técnico: Ralf Rangnick)De Gea; Dalot, Maguire, Lindelöf e Alex Telles; Bruno Fernandes, Pogba (Matic) e Fred; Rashford, Cristiano Ronaldo e Sancho.
Desfalques: Varane, Cavani, Luke Shaw e McTominay (lesionado); Greenwood (afastado).