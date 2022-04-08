  • Everton x Manchester United: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês
Everton x Manchester United: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês

Vivendo momentos opostos, equipes fazem duelo neste sábado na cidade de Liverpool. Toffees querem escapar do rebaixamento, enquanto Red Devils sonham com Champions...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2022 às 15:45

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 15:45

A bola vai rolar para mais uma partida do Campeonato Inglês, que está em sua reta decisiva. Neste sábado, o Manchester United, que briga por uma vaga na próxima Champions League, visita o Everton, que tenta escapar do rebaixamento. O jogo acontece no Goodison Park, às 8h30 (de Brasília).EVERTONLutando contra o rebaixamento, o Everton atualmente está na 17ª colocação, uma posição acima do Z-3. Com 25 pontos, os Toffees precisam desesperadamente da vitória, para evitar a queda à Championship. Na última rodada, o time de Lampard perderam para o West Ham, fora de casa, por 2 a 1.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
MANCHESTER UNITEDEm uma temporada abaixo do esperado, o Manchester United corre risco de ficar de fora da próxima edição da Champions League. Para garantir uma vaga dentro do G-4, os Diabos Vermelhos não pensam em outra coisa que não a vitória contra os Toffees. Na última rodada, o time empatou em 1 a 1 com o Leicester.
+ Saiba quais são os 20 jogadores mais valiosos das quartas de final da Champions LeagueFICHA TÉCNICA
Everton x Manchester UnitedPremier League - Campeonato Inglês32ª Rodada​Data e horário: 09/04/2022, às 8h30 (de Brasília)Local: Goodison Park, em Liverpool (ING)Árbitro: Jonathan MossAssistentes: Marc Perry e Timothy WoodTransmissão: ESPN e Star+
PROVÁVEIS TIMES
EVERTON (Técnico: Frank Lampard)Pickford; Coleman, Holgate, Keane e Mykolenko (Kenny); Gordon, Allan, Doucouré e Iwobi; Richarlison e Calvert-Lewin.
Desfalques: Mina, Davies, Townsend e Patterson (lesionados); Van de Beek (pertence ao Manchester United); Sigurdsson (afastado); André Gomes (dúvida).
MANCHESTER UNITED (Técnico: Ralf Rangnick)De Gea; Dalot, Maguire, Lindelöf e Alex Telles; Bruno Fernandes, Pogba (Matic) e Fred; Rashford, Cristiano Ronaldo e Sancho.
Desfalques: Varane, Cavani, Luke Shaw e McTominay (lesionado); Greenwood (afastado).
manchester united
Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Cabo Hilario Antonio Nunes Loureiro Juniro; soldado Filipe Gonçalves Vieira; sargento Valfrir do Carmo Carreiro; soldado Eduardo Ferro Coradini; soldado Edson Luiz da Silva Verona; e aluno soldado Lucas Nogueira Oliveira
Justiça suspende 6 PMs por omissão ao verem colega matar casal de mulheres em Cariacica
Sem planejamento sucessório, herança pode virar dor de cabeça e prejuízo para a família
'Skin in the game': por que planejar a sucessão patrimonial evita um segundo luto

