futebol

Everton x Manchester United; onde assistir e prováveis escalações

Ambas as equipes vivem um bom momento e disputam vaga para as semifinais da Copa da Liga Inglesa. Em novembro, Manchester United bateu o Everton fora de casa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 dez 2020 às 14:02

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 14:02

Crédito: Em novembro, Manchester United venceu o Everton por 3 a 1 pela Premier League (CARL RECINE / POOL / AFP
O Everton recebe o Manchester United pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília). A equipe de Liverpool vive um bom momento e enfrenta um adversário irregular, cujo técnico balança no cargo e não sabe se consegue resistir até o final da temporada.Briga por título
- Nós estamos aqui (nas quartas de final) e queremos lutar por isso (título). É um jogo importante de uma competição importante que o Everton nunca venceu. Não estamos longe da conquista e estamos em um bom momento, mas vamos enfrentar um time duro que nos venceu há algumas semanas. É uma boa oportunidade para mostrar nosso momento - disse Ancelotti.
> Veja a tabela da Premier League
Momento
Para chegar onde chegou, o Everton derrotou o Salford City, Fleetwood e o West Ham, enquanto o Manchester United passou pelo Luton Town e Brighton. O time de Ancelotti chega com moral após três vitórias chaves contra Chelsea, Leicester e Arsenal, enquanto os Diabos Vermelhos estão há sete jogos invictos contra adversários ingleses.
FICHA TÉCNICA:Everton x Manchester United
Data e horário: 23/12/2020, às 17h (de Brasília)Local: Goodison Park, em Liverpool (ING)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:EVERTON (Técnico: Carlo Ancelotti)Olsen; Coleman, Holgate, Keane e Godfrey; Davies e Doucouré; Bernard, Sigurdsson e Richarlison; Calvert-Lewin.
Desfalques: Digne, Allan, Delph, James Rodríguez e André Gomes (machucados).
MANCHESTER UNITED (Técnico: Solskjaer)Henderson; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire e Alex Telles; Matic e Pogba; Mata, Greenwood e Van de Beek; Cavani.
Desfalques: Luke Shaw (machucado).

