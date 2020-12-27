futebol

Everton x Manchester City: saiba as informações sobre o jogo

De olho na liderança da Premier League, clube de Liverpool recebe o time de Manchester City, que quer entrar no G4 do Campeonato Inglês...
LanceNet

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 18:15

Crédito: LINDSEY PARNABY / AFP
De olho na liderança do Campeonato Inglês, o Everton recebe o Manchester City, nesta segunda-feira, às 17h, pela 16ª rodada do Campeonato Inglês, a última desse ano. Para terminar 2020 na liderança da Premier League, o clube da casa precisa, claro, vencer, e secar o rival e líder Liverpool, que jogará na quarta-feira, contra o Newcastle, fora de casa.
O Everton tem 29 pontos, contra 32 dos Reds. Já o Manchester City é o sexto, com 26 pontos, mas com apenas 14 jogos. O G4 tem ainda Leicester (28) e Manchester United (27), este com um jogo a menos. O Tottenham é o quinto, com 26 pontos.
As duas equipes jogaram no último sábado, venceram seus respectivos jogos, mas por conta da maratona, pouparam alguns titulares, mas agora devem ir com força máxima.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO INGLÊS
+ Com Neymar apenas na 9ª posição, veja como ficou o ranking final do The Best!
FICHA TÉCNICAEverton x Manchester City
Data e horário: 28/12/2020, às 17h (de Brasília)​Local: Estádio Goodison Park, em Liverpool (ING)Árbitro: Martin AtkinsonOnde ver: ESPN Brasil e tempo real do LANCE!
PROVÁVEIS TIMESEVERTON (Técnico: Zinédine Zidane)​Pickford; Coleman, Mina, Keane, Godfrey; Gomes, Doucoure; Iwobi, Sigurdsson, Bernard; Calvert-Lewin.
Desfalques: Allan, Richarlison, Delph, Digne e Gbamin (lesionados); James Rodríguez (dúvida)
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)​Ederson; Cancelo, Stones, Dias, Mendy; Rodri, Fernandinho; Mahrez, De Bruyne, Sterling; Aguero.
Desfalques: Gabriel Jesus e Walker (Covid-19) e Garcia (lesionado)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trégua no Oriente Médio: por que mercado ainda não pode celebrar cessar-fogo
Imagem de destaque
Santa Maria de Jetibá celebra tradição pomerana com festival gratuito em abril
Imagem de destaque
Polícia elucida assassinato de comerciante em Vila Velha; autor também foi morto

