Everton x Manchester City: saiba as informações sobre o jogo

De olho na liderança do Campeonato Inglês, o Everton recebe o Manchester City, nesta segunda-feira, às 17h, pela 16ª rodada do Campeonato Inglês, a última desse ano. Para terminar 2020 na liderança da Premier League, o clube da casa precisa, claro, vencer, e secar o rival e líder Liverpool, que jogará na quarta-feira, contra o Newcastle, fora de casa.
O Everton tem 29 pontos, contra 32 dos Reds. Já o Manchester City é o sexto, com 26 pontos, mas com apenas 14 jogos. O G4 tem ainda Leicester (28) e Manchester United (27), este com um jogo a menos. O Tottenham é o quinto, com 26 pontos.
As duas equipes jogaram no último sábado, venceram seus respectivos jogos, mas por conta da maratona, pouparam alguns titulares, mas agora devem ir com força máxima.
FICHA TÉCNICAEverton x Manchester City
Data e horário: 28/12/2020, às 17h (de Brasília)Local: Estádio Goodison Park, em Liverpool (ING)Árbitro: Martin AtkinsonOnde ver: ESPN Brasil e tempo real do LANCE!
PROVÁVEIS TIMESEVERTON (Técnico: Zinédine Zidane)Pickford; Coleman, Mina, Keane, Godfrey; Gomes, Doucoure; Iwobi, Sigurdsson, Bernard; Calvert-Lewin.
Desfalques: Allan, Richarlison, Delph, Digne e Gbamin (lesionados); James Rodríguez (dúvida)
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Cancelo, Stones, Dias, Mendy; Rodri, Fernandinho; Mahrez, De Bruyne, Sterling; Aguero.
Desfalques: Gabriel Jesus e Walker (Covid-19) e Garcia (lesionado)