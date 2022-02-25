  • Everton x Manchester City: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League
Everton x Manchester City: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 20:07

A bola vai rolar para um duelo grande no Campeonato Inglês. Neste sábado, na cidade de Liverpool, o líder Manchester City visita o Everton, que briga contra o rebaixamento. O jogo entre Toffees e Cityzens acontece no Goodison Park, às 14h30 (de Brasília).EVERTONLutando para ficar o mais longe possível da zona de rebaixamento, os Toffees têm 22 pontos, dois a mais que o primeiro time do Z-3. Tentando melhorar com a chegada do técnico Frank Lampard, a equipe de Liverpool sabe que uma vitória contra os atuais campeões é fundamental.
MANCHESTER CITYLíder do Campeonato Inglês, o Manchester City precisa da vitória para não deixar o Liverpool se aproximar. Com três pontos de vantagem para o time de Jürgen Klopp, a equipe de Pep Guardiola vem de dura derrota em casa para o Tottenham, por 3 a 2.
Everton x Manchester CityPremier League - Campeonato Inglês27ª Rodada​Data e horário: 26/02/2022, às 14h30 (de Brasília)Local: Estádio Goodison Park, em Liverpool (ING)Árbitro: Paul TierneyAssistentes: Lee Betts e Stuart BurtTransmissão: Star+
EVERTON (Técnico: Frank Lampard)Pickford; Coleman, Holgate, Michael Keane e Jonjoe Kenny; Doucouré (Townsend), Allan, Van de Beek (Dele Alli) e Gray; Richarlison e Calvert-Lewin.
Desfalques: Mina, Godfrey, Delph e Davies (lesionados); Sigurdsson (afastado); Doucouré e Gray (dúvidas).
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte e João Cancelo; De Bruyne, Rodri e Bernardo Silva; Mahrez, Phil Foden e Sterling.
Desfalques: Palmer (lesionado); Mendy (afastado); Steffen (dúvidas).
Tópicos Relacionados

