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futebol

Everton x Manchester City: onde assistir e as prováveis escalações

Time de Pep Guardiola vem de 16 vitórias seguidas na Inglaterra, vive grande momento, enquanto Everton busca se reestabelecer entre os cinco primeiros da Premier League...
LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2021 às 13:26

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 13:26

Crédito: Manchester City ocupa a liderança da Premier League com folga (SHAUN BOTTERILL / POOL / AFP
Em ótima fase na Premier League, o Manchester City viaja para jogar contra o Everton nesta quarta-feira, às 17h15 (horário de Brasília). O duelo estava marcado para o Boxing Day, mas foi adiado por conta de surtos de Covid-19 no elenco dirigido por Guardiola e foi alvo de críticas de Carlo Ancelotti, treinador do time mandante.Dedicação
- Tudo o que fazemos é porque nos dedicamos muito e jogamos bem. Todo jogo é difícil e amanhã não é exceção. Everton sempre foi um dos melhores times. Essa temporada eles estão melhores e isso é o normal. Eles tiveram altos e baixos, como todos, mas a qualidade de Ancelotti está lá. As 16 vitórias seguidas são consequência da melhor preparação possível para o jogo seguinte - avaliou Guardiola.
> Veja a tabela da Premier League
Excepcional
O Manchester City vive seu melhor momento na temporada com 23 partidas de invencibilidade, sendo 16 vitórias entre Premier League, Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa. Por outro lado, o Everton venceu apenas um dos últimos cinco jogos, mas segue na briga de perto por uma vaga nas competições europeias na próxima temporada.
FICHA TÉCNICA:Everton x Manchester City
Data e horário: 17/2/2021, às 17h15 (de Brasília)Local: Goodison Park, em Liverpool (ING)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:EVERTON (Técnico: Carlo Ancelotti)Pickford; Godfrey, Keane, Holgate e Digne; Doucoure e Davies; Iwobi, Sigurdsson e Richarlison; Calvert-Lewin.
Desfalques: James Rodríguez (machucado).
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Dias, Stones e Cancelo; Rodri, Bernardo Silva e Foden; Mahrez, Jesus e Sterling.
Desfalques: Gundogan e Ake (machucados).

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