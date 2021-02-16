Everton x Manchester City: onde assistir e as prováveis escalações

Crédito: Manchester City ocupa a liderança da Premier League com folga (SHAUN BOTTERILL / POOL / AFP

Em ótima fase na Premier League, o Manchester City viaja para jogar contra o Everton nesta quarta-feira, às 17h15 (horário de Brasília). O duelo estava marcado para o Boxing Day, mas foi adiado por conta de surtos de Covid-19 no elenco dirigido por Guardiola e foi alvo de críticas de Carlo Ancelotti, treinador do time mandante.Dedicação

- Tudo o que fazemos é porque nos dedicamos muito e jogamos bem. Todo jogo é difícil e amanhã não é exceção. Everton sempre foi um dos melhores times. Essa temporada eles estão melhores e isso é o normal. Eles tiveram altos e baixos, como todos, mas a qualidade de Ancelotti está lá. As 16 vitórias seguidas são consequência da melhor preparação possível para o jogo seguinte - avaliou Guardiola.

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Excepcional

O Manchester City vive seu melhor momento na temporada com 23 partidas de invencibilidade, sendo 16 vitórias entre Premier League, Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa. Por outro lado, o Everton venceu apenas um dos últimos cinco jogos, mas segue na briga de perto por uma vaga nas competições europeias na próxima temporada.

FICHA TÉCNICA:Everton x Manchester City

Data e horário: 17/2/2021, às 17h15 (de Brasília)Local: Goodison Park, em Liverpool (ING)Onde assistir: ESPN Brasil

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:EVERTON (Técnico: Carlo Ancelotti)Pickford; Godfrey, Keane, Holgate e Digne; Doucoure e Davies; Iwobi, Sigurdsson e Richarlison; Calvert-Lewin.

Desfalques: James Rodríguez (machucado).

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Dias, Stones e Cancelo; Rodri, Bernardo Silva e Foden; Mahrez, Jesus e Sterling.