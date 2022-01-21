Everton x Aston Villa: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês

Após estreia com gol na última semana, Phillippe Coutinho pode fazer o primeiro jogo como titular do Aston Villa, neste sábado. Fora de casa, a equipe de Steven Gerrard encara o Everton, que está próximo da zona de rebaixamento. O duelo entre as equipes ocorre às 9h30 (horário de Brasília), no Goodison Park.
O Aston Villa, que também se reforçou com a contratação do lateral francês Lucas Digne, busca subir para a parte de cima da tabela. O time comandado por Steven Gerrard é o 13º colocado, com 23 pontos, enquanto o Everton, do brasileiro Richarlison, é apenas o 16º, com 19. Na última rodada, os Villans empataram em 2 a 2 com o Manchester United.
- Você pode ver, ouvir e ler claramente os ruídos que estão vindo do Everton no momento, que é o gerente interino exigindo uma reação. Eu não acho que seja difícil prever o que vai acontecer amanhã. Acho que você verá um verdadeiro caldeirão de atmosfera em Goodison, acho que os torcedores estarão por trás do time - disse Gerrard em coletiva de imprensa.
FICHA TÉCNICA:Everton x Aston Villa
Campeonato InglêsData e horário: 22/01/2022, às 9h30 (de Brasília)Local: Goodison ParkOnde assistir: ESPN
Everton provável escalação:Pickford; Godfrey, Mina, Keane, Mykolenko; Townsend, Doucoure, Gomes, Gray; Richarlison, Calvert-Lewin
Aston Villa provável escalação:Martinez; Cash, Hause, Mings, Digne; McGinn, Luiz, Ramsey; Buendia, Watkins, Coutinho