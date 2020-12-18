futebol

Everton x Arsenal: saiba tudo sobre a partida deste sábado

Gunners chegam de um empate frustrante contra o Southampton,
enquanto a equipe de Ancelotti vem de duas vitórias seguidas...
18 dez 2020 às 17:04

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 17:04

Crédito: CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP
Promessa de jogo bom neste sábado. Pela 14ª rodada da Premier League, o Everton recebe o Arsenal e apenas a vitória interessa para as duas equipes. Pelo lado dos Gunners, o momento é de encaixe. Em má fase na competição, Arteta quer os três pontos para afastar a irregularidade. Já Carlo Ancelotti busca entrar no G4.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUEAntes da partida, Carlo Ancelotti falou sobre a posição do Everton na tabela e projeta subir.
- Nós progredimos. A posição na tabela é boa agora em comparação com quando cheguei, mas precisamos de mais seis meses para atingir nossa meta que é chegar a uma posição europeia. Agora estamos lá, mas precisamos continuar bem para manter essa posição. O topo está realmente comprimido. Não queremos ir muito longe. Neste momento temos um jogo importante contra ao Arsenal, que é uma equipe forte, e nos preparamos para dar o nosso melhor - comentou.
Arteta, por outro lado, falou sobre a partida frustrante contra o Southampton na última rodada e projetou o jogo contra o Everton.
- Ficamos desapontados por não termos vencido o jogo, mas ao mesmo tempo acho que os jogadores perceberam que com a dificuldade de jogar 35 minutos com 10 homens, um empate foi provavelmente um resultado que tivemos de conquistar e eles também puderam ver alguns pontos positivos na resiliência e atitude que demonstraram perseverar nesse resultado. Contra o Everton, é sempre muito difícil ir para o Goodison, joguei lá e os conheço muito bem. São equipes em dois momentos distintos, mas estamos preparando o jogo para ir lá e vencê-los, porque precisamos de um resultado.
FICHA TÉCNICA
Everton x ArsenalData e horário: 19/12/2020, às 14h30 (de Brasília)Local: Goodison Park (Liverpool, ING)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:Everton (Técnico: Carlo Ancelotti)Pickford; Holgate, Mina, Keane, Godfrey, Kenny; Iwobi, Gomes, Doucoure, Richarlison; Calvert-Lewin
Desfalques: Lucas Digne, Fabian Delph, Jean-Philippe Gbamin, Allan e James Rodríguez (lesionados).
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)Leno; Holding, Luiz, Tierney; Maitland-Niles, Elneny, Ceballos, Saka; Pepe, Lacazette, Aubameyang
Desfalques: Thomas Partey (lesionado); Gabriel Magalhães e Granit Xhaka (suspensos); Kolasinac, Martinelli e Nelson (dúvidas).

