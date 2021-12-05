  • Everton x Arsenal: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League
futebol

Everton x Arsenal: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Gunners buscam se recuperar de derrota sofrida para o Manchester United e precisam da vitória após perder posições na tabela de classificação do Campeonato Inglês...
LanceNet

Publicado em 05 de Dezembro de 2021 às 13:23

O Arsenal viaja para encarar o Everton nesta segunda-feira, às 17h (horário de Brasília), pela Premier League. Os Gunners buscam se recuperar da derrota sofrida para o Manchester United, voltar ao 5º lugar, enquanto a equipe de Rafa Benítez luta contra o rebaixamento.DE OLHO NO RIVAL- O Everton quer acertar as coisas e vencer e eu sei o que teremos que enfrentar no Goodison Park diante dos fãs que eles possuem, então será um jogo duro. Essa liga se tornou tão competitiva que quando você perde um jogo ou dois, a pressão cai em todo mundo - avaliou Mikel Arteta, técnico do Arsenal.
> Veja a tabela da Premier League
MÁ FASE​O Everton vive um péssimo momento na Premier League e o trabalho de Rafa Benítez é muito contestado e cotado para deixar os Toffees antes do fim da temporada. O clube perdeu os últimos três jogos, sendo um deles uma goleada para o Liverpool em pleno Goodison Park.
FICHA TÉCNICA:Everton x Arsenal
Data e horário: 6/12/2021, às 17h (de Brasília)Local: Goodison Park, em Liverpool (ING)Onde assistir: Fox Sports e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:EVERTON (Técnico: Rafa Benítez)Pickford; Coleman, Godfrey, Keane e Digne; Townsend, Doucoure, Allan e Gordon; Gray; Richarlison
Desfalques: Tom Davies e Salomon Rondon (machucados)
ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel Magalhães e Tavares; Partey e Lokonga; Saka, Odegaard e Smith Rowe; Aubameyang
Desfalques: Sead Kolasinac, Bernd Leno e Granit Xhaka (machucados)
Crédito: Arsenal enfrenta um Everton em má fase (Foto: AFP)

Viu algum erro?
