Everton tenta manter liderança diante do Southampton fora de casa

O Everton, líder do Campeonato Inglês após as cinco primeiras rodadas, viaja para encarar o Southampton neste domingo, às 11h (horário de Brasília). O time dirigido por Carlo Ancelotti é a principal atração deste início de temporada na Premier League e o técnico italiano pode contar com o retorno de James Rodríguez na equipe principal.
O italiano elogiou a partida realizada contra o Everton e quer ver o time com o mesmo espírito do último final de semana. Ancelotti também elogiou o adversário e disse o que precisa fazer para sair com os três pontos.
- Será um jogo difícil. Southampton joga em um nível muito intenso, eles têm uma boa organização. Eles jogaram muito bem contra o Chelsea. É um time que para vencer, você deve estar 100% e nós queremos estar nesse nível, pois o jogo objetivo é ganhar. Eu acho que mostramos um bom futebol contra o Liverpool e queremos mostrar amanhã. Precisamos mostrar consistência.
Já o Arsenal encara o Leicester nesta domingo, às 16h15 (horário de Brasília), e busca se recuperar na classificação após perder para o Manchester City no último final de semana. O jogo é direto por briga de posição na tabela. Os Gunners devem contar com os retornos de Willian e Ceballos para o técnico Mikel Arteta.