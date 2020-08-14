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futebol

Everton se aproxima do valor pedido pelo Napoli por Allan

Carlo Ancelotti, treinador dos Toffees, quer muito contar com o futebol
do brasileiro, que não vem sendo aproveitado por Gennaro Gattuso...
LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2020 às 13:36

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 13:36

Crédito: Divulgação / Napoli
No Campeonato Italiano desde 2015, Allan pode deixar o país. De acordo com o "Il Mattino", o Everton se aproximou do valor pedido pelo Napoli para contratar o meio-campista brasileiro.
Os italianos pedem 40 milhões de euros (cerca de R$ 254 milhões) para liberar o jogador. O Everton ofereceu 38 milhões de euros (aproximadamente R$ 242 milhões), incluindo alguns adicionais de bônus
Visto como um jogador importante no Napoli, Allan não conseguiu ter muitos minutos após a chegada de Gennaro Gattuso. O brasileiro tem estado constantemente na reserva do clube italiano.

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