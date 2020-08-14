Everton se aproxima do valor pedido pelo Napoli por Allan

Crédito: Divulgação / Napoli

No Campeonato Italiano desde 2015, Allan pode deixar o país. De acordo com o "Il Mattino", o Everton se aproximou do valor pedido pelo Napoli para contratar o meio-campista brasileiro.

Os italianos pedem 40 milhões de euros (cerca de R$ 254 milhões) para liberar o jogador. O Everton ofereceu 38 milhões de euros (aproximadamente R$ 242 milhões), incluindo alguns adicionais de bônus