Everton Santos sonha com títulos no Figueirense

Uma das novidades do Figueirense para a temporada 2020 é o atacante Everton Santos. Em sua terceira passagem pelo clube, o atleta sonha com dias de glória e com a expectativa de fincar o seu nome dentro do clube.E MAIS:Técnico do Barça diz que negociação entre Juve e Barcelona afeta ArthurFluminense e Lyon fazem votação para escolher gol mais bonito de FredAtlético-MG oficializa a contratação do atacante MarronyCiente que um jogador só fica marcado por títulos, Everton revela o desejo de levantar o estadual e recolocar o Figueira na elite do futebol nacional.