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futebol

Everton Santos sonha com títulos no Figueirense

Em sua terceira passagem pelo Furacão, a taça do estadual e a volta à elite são as principais metas...
LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2020 às 20:48

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 20:48

Crédito: Divulgação/Figueirense
Uma das novidades do Figueirense para a temporada 2020 é o atacante Everton Santos. Em sua terceira passagem pelo clube, o atleta sonha com dias de glória e com a expectativa de fincar o seu nome dentro do clube.E MAIS:Técnico do Barça diz que negociação entre Juve e Barcelona afeta ArthurFluminense e Lyon fazem votação para escolher gol mais bonito de FredAtlético-MG oficializa a contratação do atacante MarronyCiente que um jogador só fica marcado por títulos, Everton revela o desejo de levantar o estadual e recolocar o Figueira na elite do futebol nacional.
‘Tenho uma história bacana aqui. O que me passa na cabeça é continuar trabalhando forte para que as vitórias possam vir e, quem sabe, conquistar o Catarinense e estar voltando para a Série A. É o sonho de todos os torcedores e de nós jogadores também’, afirmou à TV Figueira.
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Lembrando que, após garantir uma vaga no mata-mata do Catarinense, o primeiro rival do Figueirense na briga pela taça é o Juventus. E MAIS:

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