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futebol

Everton pode quebrar recorde de compra com Allan, do Napoli

Meio-campista pode ser reforço da equipe na próxima temporada a pedido do técnico Carlo Ancelotti, com quem trabalhou na Itália. Técnico quer melhorar time inglês...
LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2020 às 13:51

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 13:51

Crédito: ALBERTO PIZZOLI / AFP
O Everton pode quebrar seu recorde de transferência ao reunir Allan com Carlo Ancelotti novamente, segundo o “Football Italia”. O meio-campista do Napoli pode ser comprado por cerca de 63 milhões de libras (R$ 420 milhões) e é um atleta interessante por percorrer os dois lados do campo e ser dinâmico para a equipe.
O brasileiro é um pedido do técnico italiano com quem trabalhou no time do San Paolo, mas que está há oito anos do País da Bota. O jogador vestiu a camisa da Udinese, mas se juntou ao Napoli em 2015 onde já participou de 161 jogos e tem sido peça fundamental do time independentemente do técnico se esteja no banco.
Em entrevistas, Carlo Ancelotti já disse acreditar que o Everton pode evoluir em relação ao atual elenco para ser mais competitivo e brigar por melhores posições na Premier League. Para isso, o comandante espera reforços na próxima temporada e começar a construir o plantel ao seu molde.E MAIS:RB Leipzig e Hertha Berlin duelam em ótimo momento das duas equipesIbrahimovic deve perder um mês de trabalho por lesão na panturrilhaPapu Gómez, estrela da Atalanta, relembra frustração por não ter ido para o Atlético de Madrid de SimeoneJornal relembra quase acerto entre Real Madrid e LewandowskiJunior Firpo só deve pensar no seu futuro após fim da temporada E MAIS:

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