Everton pode quebrar recorde de compra com Allan, do Napoli

Crédito: ALBERTO PIZZOLI / AFP

O Everton pode quebrar seu recorde de transferência ao reunir Allan com Carlo Ancelotti novamente, segundo o “Football Italia”. O meio-campista do Napoli pode ser comprado por cerca de 63 milhões de libras (R$ 420 milhões) e é um atleta interessante por percorrer os dois lados do campo e ser dinâmico para a equipe.

O brasileiro é um pedido do técnico italiano com quem trabalhou no time do San Paolo, mas que está há oito anos do País da Bota. O jogador vestiu a camisa da Udinese, mas se juntou ao Napoli em 2015 onde já participou de 161 jogos e tem sido peça fundamental do time independentemente do técnico se esteja no banco.