Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Everton planeja renovar com Digne e afastar interesse do Manchester City

Lateral esquerdo francês está na mira do técnico Pep Guardiola por conta do baixo rendimento de Mendy. Jogador chegou ao clube inglês em 2018 e tem contrato até 2023...
LanceNet

21 dez 2020 às 10:51

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 10:51

Crédito: Reprodução
O Everton planeja oferecer uma proposta de extensão contratual ao lateral esquerdo Lucas Digne, segundo o “The Times”. O francês despertou interesse do técnico Pep Guardiola para reforçar o Manchester City, mas o clube de Liverpool que frear o namoro e convencer o atleta de que a permanência é a melhor opção para a sequência de sua carreira.
Neste momento, o jogador está fora dos gramados por conta de uma lesão nos ligamentos do tornozelo contraída em novembro. A expectativa é de que o atleta de 27 anos permaneça sob cuidados médicos pelas próximas quatro semanas. O francês conseguiu participar apenas de oito partidas e contribuiu com quatro assistências.Digne chegou ao Everton em 2018, após duas temporadas frustrantes no Barcelona, e tem contrato com o clube inglês até 2023. Na Premier League, o Everton ocupa a quarta colocação na tabela de classificação, enquanto o Manchester CIty está no sétimo lugar.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados