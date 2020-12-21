Everton planeja renovar com Digne e afastar interesse do Manchester City

O Everton planeja oferecer uma proposta de extensão contratual ao lateral esquerdo Lucas Digne, segundo o “The Times”. O francês despertou interesse do técnico Pep Guardiola para reforçar o Manchester City, mas o clube de Liverpool que frear o namoro e convencer o atleta de que a permanência é a melhor opção para a sequência de sua carreira.
Neste momento, o jogador está fora dos gramados por conta de uma lesão nos ligamentos do tornozelo contraída em novembro. A expectativa é de que o atleta de 27 anos permaneça sob cuidados médicos pelas próximas quatro semanas. O francês conseguiu participar apenas de oito partidas e contribuiu com quatro assistências.Digne chegou ao Everton em 2018, após duas temporadas frustrantes no Barcelona, e tem contrato com o clube inglês até 2023. Na Premier League, o Everton ocupa a quarta colocação na tabela de classificação, enquanto o Manchester CIty está no sétimo lugar.