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futebol

Everton perde a invencibilidade em dia de garçom para Danny Ings

Artilheiro dos Saints consegue dar duas assistências para os companheiros matarem o jogo no primeiro tempo. Everton não consegue reagir na segunda etapa e tem Digne expulso...
LanceNet

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Publicado em 

25 out 2020 às 12:53

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 12:53

Crédito: Southampton constrói o placar na primeira etapa para vencer o Everton com tranquilidade (ANDY RAIN / AFP / POOL
O Everton perdeu a invencibilidade no Campeonato Inglês ao perder fora de casa para o Southampton por 2 a 0. O time de Carlo Ancelotti fez muito pouco na partida após chute no travessão de Sigurdsson, sofreu na primeira etapa e ainda teve Digne expulso na segunda etapa.
INÍCIO MORNOO começo do duelo inglês começou com as duas equipes se estudando, mas com os mandantes chegando ao ataque pela primeira vez com Redmond finalizando cruzado com perigo. A melhor chance do time de Carlo Ancelotti na primeira etapa foi com Sigurdsson que recebeu a bola pelo lado esquerdo e finalizou no travessão.
ARTILHEIRO DE GARÇOMDepois do susto, o Southampton acordou aos 26 minutos com Romeu obrigado Pickford a realizar grande defesa em chute de fora da área. No ataque seguinte, Ward-Prowse recebeu passe de Danny Ings pelo lado direito e finalizou cruzado para abrir o placar. O camisa nove foi novamente garçom aos 34 minutos ao realizar jogada pelo lado esquerdo e cruzar para Adams ampliar o marcador.
ANESTESIADOO Everton não conseguiu reagir na segunda etapa, não levou perigo ao gol do Southampton e continuou sofrendo. Aos 26 minutos, Digne foi expulso direto por pisar no tornozelo de Walker-Peters e está fora do próximo jogo contra o Newcastle. E os mandantes quase ampliaram com Vestergaard após cobrança de escanteio e Pickford teve que trabalhar.

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