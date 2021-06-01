Everton pensa em Gerrard, ídolo do Liverpool, como novo técnico

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Com a iminente saída de Carlo Ancelotti para o Real Madrid, o Everton começa a pensar em novos nomes para assumir o comando da equipe. Segundo o "The Athletic", Steven Gerrard, ídolo do Liverpool, maior rival dos Toffees, e atual técnico dos Rangers é um dos cotados para o cargo.No entanto, os dirigentes ingleses também possuem outros nomes em pauta, como o de David Moyes e Roberto Martínez, que já trabalharam no clube, além de Paulo Fonseca, Erik ten Hag e Rafa Benítez. No entanto, ainda não há nada concreto.

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O nome de Moyes é considerado improvável pela boa campanha que fez com o West Ham, enquanto Ten Hag renovou seu contrato com o Ajax. Martínez é o atual comandante da Bélgica e cotado no Tottenham, enquanto Benítez está trabalhando no futebol chinês e Fonseca desempregado após ser demitido da Roma.